الرباعية الثالثة.. الأخضر يسقط أمام إسبانيا

تلقّى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هزيمة مكررة للمرة الثالثة تاريخيًا في كأس العالم، برباعية دون رد أمام نظيره الإسباني، مساء الأحد، لحساب الجولة الثانية من ثامن جولات المجموعة الثامنة.

ومع انتصاف الشوط الأول وجد «الأخضر» نفسه متأخرًا بثلاثة أهداف سجّلها الجناح لامين يامال، والمهاجم ميكيل أويارزابال «ثنائية» في الدقائق 10 و21 و24.

وخلال الشوط الثاني اكتفى الإسبان بإحراز هدف واحد جاء عكسيًا بتوقيع حسّان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي، في الدقيقة 49.

وتلقى «الصقور» الخسارة الـ 14 في بطولة كأس العالم، التي يخوضون منافساتها للمرة السابعة إجمالًا، والثالثة على التوالي.

ومن بين الهزائم الـ 13 السابقة، خسروا مرتين برباعية نظيفة، مثلما حدث أمام إسبانيا. وأتت الأولى على يدي فرنسا في نسخة 1998، والثانية بإمضاء أوكرانيا لحساب مونديال 2006، وللمصادفة جاءت الخسارتان أيضًا ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وتجمّد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة جناها من تعادله 1ـ1 مع أوروجواي في الجولة الأولى، أمّا «لا روخا» فبعد تحقيق انتصاره الأول ارتفعت غلته إلى أربع نقاط، علمًا أنه تعادل سلبًا مع الرأس الأخضر في مباراته الافتتاحية.

وسيتضح ترتيب المجموعة بعد مباراة أوروجواي والرأس الأخضر التي تُلعب في الـ 01:00 من فجر الإثنين.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة سيتواجه المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر في الـ 03:00 من فجر السبت المقبل، بينما تلتقي إسبانيا مع أوروجواي عند التوقيت ذاته.

ويتأهل إلى دور الـ 32 أول وثاني من كل مجموعة، فضلًا عن ثمانية من أصحاب المركز الثالث.