الأول في تاريخ الأخضر.. تمبكتي يسجل ثامن الأهداف العكسية

استقبل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هدفًا عكسيًا للمرة الأولى في تاريخه المونديالي، الأحد، بتوقيع مدافعه حسّان تمبكتي، لمصلحة إسبانيا خلال المباراة التي جرت ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وسدد مارك كوكوريا، ظهير أيسر إسبانيا، كرة داخل منطقة جزاء المنتخب السعودي أبعدها محمد العويس، حارس مرمى «الأخضر»، ثم ارتطمت بتمبكتي وارتدت إلى الشباك في الدقيقة الـ 49 من المباراة.

واختتم الهدف رباعية نظيفة خسر بها المنتخب السعودي المباراة التي احتضنها ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وارتفعت غلة الأهداف التي ولجت مرمى المنتخب السعودي تاريخيًا في كأس العالم إلى 49 هدفًا، ليس بينها عكسي سوى الذي أحرزه المدافع لمصلحة إسبانيا.

وفي نسخة كأس العالم الحالية، سُجِّلت ثمانية أهداف عكسية، خمسة منها عن طريق اللاعبين العرب، وآخرهم تمبكتي.