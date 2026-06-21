7 برازيليون يغيبون عن تحضيرات إسكتلندا

تدرّب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الأحد، وسط غياب سبعة لاعبين، قبل مواجهة إسكتلندا في ويست راذرفور المقررة الأربعاء المقبل، حيث يسعى إلى حسم تأهله إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026.

إضافة إلى الظهيرين دانيلو ودوجلاس سانتوس، وماركينيوس وجابريال ماجالهاييس، قلبي الدفاع، بدأ «السيليساو» بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريباته في مجمّع «ريد بول» في نيويورك بمدينة مورستاون «نيوجيرزي» من دون كازيميرو، لاعب الوسط، والمهاجم ماتيوس كونيا، والجناح رافينيا.

وأوضح مصدر في الاتحاد البرازيلي للعبة للصحافيين أن اللاعبين السبعة خضعوا لتمارين استشفائية في صالة اللياقة البدنية.

وتعرّض رافينيا لإصابة في فخذه اليمنى خلال الفوز على هايتي «3ـ0» الجمعة في فيلادلفيا، وأُعلن غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام الإسكتلنديين، وهي الأخيرة في المجموعة الثالثة لبطل العالم خمس مرات.

وسيخضع نجم برشلونة الذي عانى من إصابات عدة في هذه الساق خلال الموسم، لـ«علاج مكثّف» في محاولة للتعافي سريعًا، حسبما أفاد به الاتحاد البرازيلي.

لكن الاتحاد لم يحدّد موعدًا لعودة اللاعب، البالغ 29 عامًا، ما قد يهدد مشاركته في بقية مشوار المونديال.

وأشرف أنشيلوتي، صاحب الـ67 عامًا على حصة الأحد، موجهًا عمل 16 لاعبًا ميدانيًا حضروا التدريب، بينهم النجم المخضرم نيمار، الذي يُؤمّل مشاركته أمام إسكتلندا بعد أكثر من شهر من الغياب بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى.

في المقابل، أجرى حراس المرمى الثلاثة، أليسون بيكر وإيدرسون وويفرتون، تدريبات خاصة بإشراف طاقم مدربي حراس المرمى بقيادة كلاوديو تافاريل المتوّج مع «السيليساو» بكأس العالم 1994.

وتتصدّر البرازيل المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام المغرب، وهي على مشارف التأهل إلى دور الـ32، إذ يكفيها التعادل الأربعاء أمام إسكتلندا لبلوغ الأدوار الإقصائية.