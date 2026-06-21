بلجيكا.. دوكو يغيب ولوكاكو أساسيا

يبدأ المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مباراة منتخب بلاده ​ضد إيران في مواجهة المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة القدم، الأحد، على الرغم من عدم جاهزيته بنسبة 100 في المئة، كما يشارك ‌كيفن دي ‌بروين في ​التشكيلة الأساسية.

ويجلس أمادو ⁠أونانا وشارل دي كاتيلير، ⁠لاعبا ​الوسط، على مقاعد البدلاء، على الرغم من مشاركتهما في التشكيلة الأساسية في المباراة الافتتاحية أمام مصر.

ويغيب جيريمي دوكو عن القائمة كما كان ‌متوقعًا ‌بسبب المرض، بينما أجرت إيران عدة تغييرات في الدفاع والوسط.

ويدخل المنتخب البلجيكي المواجهة بقائمة أساسية ضمت تيبو كورتوا، ومكسيم دي كويبر، وتوماس مونييه، و⁠براندون ميخله، و⁠ناثان نجوي، ونيكولا راسكين، ويوري تيليمانس، وكيفن دي بروين، وأليكسيس ساليميكرز، ولياندرو تروسار، وروميلو لوكاكو.

فيما يبدأ المنتخب الإيراني المواجهة بعلي رضا بيرانوند، وصالح حرداني، وإحسان حاج صفي، وشجاع خليل زادة، وحسين كنعاني، وعلي نعمتي، ورامين رضاييان، و​سعيد ​عزت الله، ومحمد محبي، وسامان قدوس، ومهدي طارمي.