دونيس: فخور باللاعبين.. وخسرنا أمام أفضل منتخبات العالم

رفض اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحميل الطريقة الفنية مسؤولية الخسارة أمام إسبانيا 0ـ4، الأحد، في الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم، منوهًا إلى افتقاد لاعبي «الأخضر» لقوة الأداء المطلوبة لخوض هذا النوع من المباريات.

وردًا على استفسار من «الرياضية» حول دور الخطة في الهزيمة، قال خلال المؤتمر الصحافي، الذي تلا المباراة: «كل شيء يمكن أن يسير بشكل خاطئ، لكن المشكلة الأساسية أننا لم نكن بالقوة المطلوبة داخل منطقة جزائنا، ما أدى إلى استقبال الأهداف».

وأضاف: «حينما لا تسير المباراة بشكل جيد، وتستقبل ثلاثة أهداف بسرعة، يصبح الشعور الطبيعي فقدان الإحساس بالأمان داخل الملعب، وستحاول تهدئة الوضع وإعادة التوازن. وقد تأثر فريقنا كثيرًا بالأهداف، كما هي الحال مع أي فريق يتعرض لمثل هذا السيناريو».

وتابع: «لن أصف ذلك بالخوف، بل بعدم الأمان داخل المباراة. وكنا نحاول إيجاد الطريقة المناسبة للتعامل مع الموقف، من أجل دعم الفريق بشكل أفضل واستعادة توازنه».

وأردف: «حينما نلعب بخطة 5ـ4ـ1، ودفاع متأخر، ويحدث ما حدث، فمن البديهي سيصعب علينا إيقاف إسبانيا إذا لعبنا بـ4ـ4ـ2، وأرى أنه حينما تلعب بدفاع متأخر، فإن عليك أن تكون قويًا لإيقاف الكرة. والأمر نفسه تكرر أمام الأوروجواي، عندما لم ننجح في التعامل مع الكرات المرسلة إلى مناطقنا بالشكل المطلوب».

وزاد: «أمام الأوروجواي دافعنا بـ4ـ4ـ2، ولو حلّلنا مواجهة إسبانيا، ونحن نلعب بهذه الطريقة، لوجدنا أن الأمر كان سيصبح أكثر صعوبة، بسبب كثافة اللاعبين في الأطراف، ما يسهّل وصول الكرة إلى مناطقنا بشكل أكبر».

وواصل الشرح بالقول: «أنظر إلى المواقف، التي وصل فيها الخصم إلى مناطقنا. وبشكل عام، نحن ندافع عادة بالقرب من منطقة الجزاء، لكننا لم ننجح في تنفيذ ذلك بالشكل الذي كنا نطمح إليه».

وتحدث عن الصعوبة، التي واجهها المنتخب في التعامل مع لامين يامال، نجم إسبانيا، بعد مشاركته بصفة أساسية، موضحًا: «لامين لاعب يستطيع الجميع رؤية ما يقدمه داخل الملعب. يمتلك قدرات فردية استثنائية، والقدرة على صناعة الفارق في مواقف المواجهة الفردية، واحد ضد واحد. وهو يصنع الفارق للمنتخب الإسباني، وكلما ارتفع مستواه البدني انعكس ذلك بصورة أكبر على أداء إسبانيا».

وأكد المدرب ضرورة تحلي اللاعب الدولي بعقيلة مختلفة، مبينًا: «اللاعبون يكتسبون خبرات أكبر ويتمتعون باحترافية أعلى عندما يحيط بهم نجوم كبار في الدوري، وكلما ارتفعت تنافسية الدوري، انعكس ذلك إيجابًا على تطور لاعبينا. لكن الأمر يختلف على مستوى المنتخب، لأن مثل هذه التجارب تتطلب عقلية خاصة للتعامل معها».

وأظهر قدرًا من الواقعية في تعاطيه مع الهزيمة، قائلًا: «خرجنا بنتيجة سيئة، لكنها جاءت أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم، وأنا واقعي فيما أشاهد، وواثق بأننا سنظهر بصورة تنافسية عالية أمام المنتخبات التي نملك القدرة على مجاراتها».

وواصل، مطالبًا المنتقدين بالتحلي بالواقعية أيضًا: «فخور بكل ما يقدمه اللاعبون يوميًا منذ أن بدأت العمل معهم، ولن أفقد هذا الشعور بسبب نتيجة سيئة. شاهدنا في كأس العالم مباريات انتهت بنتائج مثل 6ـ0 و5ـ1، والأهم بالنسبة لنا أننا هنا لتقبّل النقد. أنا أتقبّل كل النقد، وآمل في المقابل أن يكون النقاد واقعيين أيضًا، وسنتحدث مجددًا خلال الأيام القليلة المقبلة».

وتجمّد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة جناها من تعادله 1ـ1 مع أوروجواي في الجولة الأولى، أمّا «لا روخا» فبعد تحقيق انتصاره الأول ارتفعت غلته إلى أربع نقاط، علمًا أنه تعادل سلبًا مع الرأس الأخضر في مباراته الافتتاحية.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة سيتواجه «الصقور» مع الرأس الأخضر في الـ 03:00 من فجر السبت المقبل، بينما تلتقي إسبانيا مع أوروجواي عند التوقيت ذاته.