«عيش المونديال» تجذب 10 آلاف مشجع

استقطبت فعالية «عيش المونديال»، التي تنظمها بنش مارك في جدة، الجماهير بمختلف الفئات العمرية منذ انطلاقها، مسجلة حضورًا تجاوز 10 آلاف زائر، وسط أجواء جماهيرية صاحبت منافسات كأس العالم FIFA 2026.

وشهدت الفعالية، الأحد، حضورًا جماهيريًا لافتًا لمتابعة ومؤازرة المنتخب السعودي في مباراته ضد نظيره الإسباني، وامتلأت مناطق المشجعين.

كما عاش الحضور تجربة تفاعلية مع مجريات مباريات كأس العالم في أجواء حماسية امتدت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتواصل «عيش المونديال» تقديم تجربة جماهيرية متكاملة تجمع بين متابعة مباريات كأس العالم والأنشطة الترفيهية والتفاعلية، عبر عدد من المناطق، التي تشمل تجمعات المشجعين، وبطولات الألعاب الإلكترونية، والمسابقات المخصصة للجمهور، إضافة إلى التجارب التفاعلية وبقع التصوير المستوحاة من أجواء البطولة، والعروض الترفيهية المستمرة، إلى جانب المتاجر والمطاعم ومنطقة الرعاة.

وتستمر الفعالية في استقبال الزوار يوميًا حتى 19 يوليو المقبل، من الـ 04:00 عصرًا وحتى ساعات الفجر، ضمن برنامج متنوع يواكب أجواء البطولة، ويمنح الزوار تجربة تجمع بين الرياضة والترفيه في وجهة جماهيرية متكاملة.