سالم: الأخضر من أفضل منتخبات العالم

شدّد سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على تمسُّك «الأخضر» بأمل التأهل إلى المراحل الإقصائية من كأس العالم، منوهًا إلى ضرورة معالجة الأخطاء التي حدثت أمام إسبانيا والقتال من أجل الفوز على الرأس الأخضر في آخر جولات دور المجموعات.

وعقب الخسارة أمام إسبانيا 0ـ4، الأحد، قال الدوسري في تصريحات إعلامية: «نتيجة غير مرضية. ارتكبنا أخطاء وسنحاول تعديلها، ولا يزال الأمل متبقيًا، وسنحاول الفوز والقتال من أجل التأهل».

وأضاف: «لعبنا أمام أحد أفضل منتخبات العالم وواحد من المرشحين لتحقيق البطولة، ولذا ما حدث طبيعي، لكن كان بالإمكان أفضل مما كان، وسنعمل على معالجة الأخطاء، والأهم أن الأمل لا يزال قائمًا».

وعن الدروس المستفادة أجاب: «نشارك في أفضل بطولة وضد أفضل منتخبات العالم، ونحن أيضًا من ضمن أفضل منتخبات العالم، وسنستفيد مما حدث للمستقبل، وستشاهدون نسخة أفضل من المنتخب السعودي في المباراة المقبلة».

وفي الجولة الثالثة الأخيرة سيتواجه المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر في الـ 03:00 من فجر السبت المقبل، بينما تلتقي إسبانيا مع أوروجواي عند التوقيت ذاته.