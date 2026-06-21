دي لا فوينتي: السعودي صعب.. أوقفنا لاعبيه.. وتفادينا عقابهم

أبدى الإسباني لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز على الأخضر السعودي 4ـ0، الأحد، في ثاني جولات دور مجموعات كأس العالم 2026، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التطور من أجل تحقيق هدفهم في 19 يوليو المقبل.

ورد لا فوينتي على سؤال «الرياضية» بشأن رأيه في المنتخب السعودي، قائلًا في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «إنهم منتخب صعب، وإذا لم نؤدي الأمور بشكل مناسب، كان المنتخب السعودي سيعاقبنا، ومنتخبهم ينمو، ولديهم خطط مثيرة للاهتمام، ومدربهم يحاول تحضير شيء مختلف، وهم فريق أفضل، والشوطان مختلفان في الحكاية، ففي الثاني نرى اختلالًا في أدائنا، رأيت أفكارًا فنية وتلقائية حاول المنتخب السعودي لعبها، وكانت رائعة، ولكننا استطعنا إيقافها».

وأضاف لا فوينتي: «علينا استرجاع المشاعر الإيجابية، والتطور إذا أردنا تحقيق هدفنا في 19 يوليو، وهناك هامش للتطور في هذا الفريق الرائع، عدلنا بعض الجوانب الفنية التي لم تسر معنا كما أردنا في المباراة الماضية».

وتابع مدرب المنتخب الإسباني: «العلاقة صحية بين اللاعبين، وسعيد جدًا بهم، وردة فعلنا كانت طبيعية، وبالطبع لم يستمتع أحد بالنقد، ويمكننا فعل ما هو أفضل كما أظهرنا سابقًا، وما حدث في الأسبوع الماضي خرجنا به بردة فعل».

وواصل لا فوينتي: «ضغطنا واستعادتنا للكرة كانت رائعة، وفي الشوط الثاني قل عطاؤنا، لكن ما خرجنا به من المباراة أعطانا ارتياحًا كبيرًا»

وعن مشاركة النجم لامين يامال أساسيًا، أجاب المدرب الإسباني: «كان سيلعب دقائق أكبر لو كان في كامل لياقته، ولكن عطاءه كان كافيًا لنا، وسنرى المباراة المقبلة، ومن المهم له الاستشفاء، وأن يستعيد ثقته، وهذا يسعدنا كلنا، ويمكنني قول ذلك عن نيكو ويليامز أيضًا».

وأثنى دي لا فوينتي على أداء لاعبه ميكيل أويارزابال، وأوضح في هذا الصدد: «تأثيره لا يدركه إلا من يفهم كرة القدم، ما أريد قوله إن ميكيل نؤمن به، ويؤمن به زملاؤه، وأنا مؤمن أنه يستطيع صنع التاريخ لنا في إسبانيا».

كما امتدح مدرب المنتخب الإسباني عطاء رودي، لاعب الوسط، واصفًا إياه باللاعب الاستثنائي والأفضل في العالم، وأكمل: «نحن محظوظون به، وحينما نتحدث عن جاهزية اللاعبين، لا يمكننا شرحها بالكلمات، يمكنك أن تحظى بمباراة جيدة وأحيانًا لا، لكنه يفعل الأمور بشكل سهل، ويساعد زملاءه، وزوبيمندي ثاني أفضل لاعب في هذا المركز، ويمكنهما اللعب معًا، لكن التشكيك برودري؟.. جديًا؟ لا أريد أن يرتفع معدل نبضات قلبي».

وجدد مدرب «لاروخو» دفاعه عن لاعبيه في وجه الانتقادات التي طالتهم بعد التعادل السلبي مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى، وتابع: «التشكيك في هذا الجيل من اللاعبين الإسبان أمر غير عادل إطلاقًا، وأنا فخور بقيادتهم، وهم قدوات في اللعبة».

وزاد دي لا فوينتي: «هذه التشكيلة كنا نراها الأفضل لهذه المباراة، والمواجهة المقبلة مختلفة، وسنستعيد لاعبين فيها، وسنرى ما سيحتاج الفريق، وعلينا تحليل ذلك خلال الأسبوع، ولا أفكر في الأفراد، بل المجموعة، فنحن فريق، وسننافس حتى النهاية، لا أؤمن بأننا نملك لاعبين أساسيين واحتياطيين».