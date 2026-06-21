برلين ثاني ألقاب ليندا

توجت التشيكية ليندا نوسكوفا بلقب بطولة برلين في كرة المضرب، بتغلّبها على الأمريكية جيسيكا بيجولا 6ـ4 و4ـ6 و6ـ3، الأحد.

ودخلت اللاعبتان إلى الملعب بعد تأخير دام نحو ست ساعات، عقب يوم شهد طقسًا عاصفًا في العاصمة الألمانية، ما أجبر المنظمين على تعليق اللعب بسبب أمطار غزيرة.

وحسمت ليندا النصف الأول، وحافظت على جودتها، على الرغم من خسارتها المجموعة الثانية أمام بطلة نسخة 2024، لتظفر باللقب الثاني في مسيرتها والأول لها على الملاعب العشبية.

ويؤكد هذا الفوز تصاعدي ليندا، إذ من المتوقع أن ترتقي إلى المركز العاشر في تصنيف رابطة اللاعبين.

ومن المقرر أن تستمر ليندا في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل، والمشاركة في دورة «باد هومبورج»، وهي محطة تحضيرية أخرى لويمبلدون، قبل سفرها إلى إنجلترا.