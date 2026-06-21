تمبكتي: انخفاض التركيز يعني الخسارة

أكد حسّان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن ضرورة الحفاظ على التركيز أهم الدروس المستفادة بعد الخسارة 0ـ4 أمام إسبانيا، الأحد، مشيرًا إلى أهمية تصحيح الأخطاء قبل مواجهة الرأس الأخضر المقبلة في آخر جولات دور المجموعات من كأس العالم.

وقال في تصريحات إعلامية بعد الهزيمة: «ما يجب إدراكه والاستفادة منه هو أنه كلما انخفض التركيز في مثل هذه المباريات، تزداد احتمالية استقبال الأهداف، وسنحاول تلافي ذلك مستقبلًا».

وأضاف: «التأهل للدور الثاني طموحنا ورغبتنا، ولدينا أيام كافية للاستعداد واستعادة الجاهزية، لنعود بأداء أفضل ونحصد النقاط الثلاث».

وسجّل المدافع آخر أهداف إسبانيا بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت به الكرة المرتدة من زميله محمد العويس، حارس المرمى.

وسيتواجه المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر في الـ 03:00 من فجر السبت المقبل، بينما تلتقي إسبانيا مع أوروجواي عند التوقيت ذاته.