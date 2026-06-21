صراع يترقبه الأخضر.. الأوروجواي تواجه الرأس الأخضر

يلتقي منتخب الأوروجواي الأول لكرة القدم، المتوجة باللقب مرتين، بمنتخب الرأس الأخضر في ميامي ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية، في مواجهة يرتقب نتيجتها المنتخب السعودي «الأخضر».

وانتزعت الأوروجواي نقطة في الدقائق الأخيرة خلال مباراتها أمام السعودية، مترجمة سيطرتها في الشوط الثاني بعد شوط أول سيطر عليه «الأخضر» بالكامل.

وأظهر التعادل فعليًا حدة التوترات الظاهرة بين اللاعبين والمدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، وفق تقارير إعلامية.

ويسعى المنتخب الأوروجوياني إلى التعويض بعد إخفاقه في بلوغ الأدوار الإقصائية في 2022.

وفي المقابل حقق الرأس الأخضر مفاجأة بتعادله السلبي مع بطل أوروبا، ما أشعل أجواء من الفرح.

وكاد منتخب المدرب بوبِستا أن يخطف النقاط الثلاث، لكنه يمكن أن يفخر كثيرًا بالنقطة التي حصدها بفضل عرض بطولي.

ويواجه المنتخب السعودي برصيد نقطة بعد التعادل مع الأوروجواي والخسارة أمام إسبانيا نظيره الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة.