الحربي والعمري.. أسوأ تقييم

نال متعب الحربي وعبد الإله العمري، ثنائي دفاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وبعدهما حسان تمبكتي، زميلهما في الخط ذاته، التقييم الأدنى على موقع «سوفاسكور»، عقب الخسارة أمام إسبانيا 0ـ4، الأحد، ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

ومنح الموقع الإلكتروني الحربي والعمري 5.5 درجة، فيما أعطى تمبكتي، الذي سجّل الهدف الرابع بالخطأ في مرماه، 5.7 درجة.

واحتل الإسبان المراكز العشرة الأولى في تقييم «سوفاسكور»، يتقدمهم المهاجم ميكيل أويارزابال، صاحب الثنائية، بـ 9.4 درجة، فيما تصدر محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، لاعبي الأخضر بواقع 7.1 درجة.

وتجمد رصيد المنتخب عند نقطة واحدة نالها من التعادل 1ـ1 مع أوروجواي في الجولة الأولى، فيما رفع «لا روخا» رصيده إلى 4 نقاط.