بعد هدف الغشيان.. عناد شباك الأوروبيين يتواصل

استمر عجز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن هز شباك المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، منذ هدف فهد الغشيان أمام السويد في مونديال 1994.

وخسر «الأخضر» أمام إسبانيا، المنتخب الأوروبي الوحيد في مجموعته، برباعية دون رد، الأحد، على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وفي المجمل، خاض «الصقور» 12 مواجهة أمام المنتخبات الأوروبية على صعيد بطولة كأس العالم التي بدأ المشاركة فيها قبل 32 عامًا.

وفي أول مشاركة عام 1994 واجه 3 منتخبات أوروبية، هولندا وبلجيكا والسويد، وأحرز هدفًا واحدًا في شباك كل منها.

وأحرز فؤاد أنور هدفه أمام هولندا وخسر 1ـ2، فيما سجّل له سعيد العويران وفهد الغشيان أمام بلجيكا «1ـ0» والسويد «1ـ3».

وبعد المباريات الثلاث، لعب «الأخضر» تسعة لقاءات مونديالية أمام المنتخبات الأوروبية ولم يسجل أي هدف.

وخسر 0ـ1 من الدنمارك و0ـ4 من فرنسا في نسخة 1998، و0ـ 8 أمام ألمانيا و0ـ3 أمام إيرلندا في 2002، و0ـ4 أمام أوكرانيا و0ـ1 أمام إسبانيا في 2006، و0ـ5 من روسيا في 2018، و0ـ2 من بولندا في 2022، وصولًا إلى رباعية «الماتادور» الأخيرة.