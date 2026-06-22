السلبية تخيّم على بلجيكا وإيران

خيّم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم ونظيره الإيراني في لوس أنجليس ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، الأحد.

وأكمل المنتخب البلجيكي المباراة منقوصًا بعشرة لاعبين بعد طرد ناثان نجوي عند الدقيقة 66. ليرفع عدد البطاقات الحمراء في المونديال إلى 8 بطاقات حتى الآن.

وبعد تعادلها افتتاحًا مع مصر 1-1 رفعت بلجيكا رصيدها إلى نقطتين، على غرار إيران التي تعادلت 2ـ2 مع نيوزيلندا على ملعب سوفاي.

ورفع كل من المنتخبين رصيده إلى نقطتين وتصدرت إيران المجموعة في انتظار ما تسفر عنه مواجهة مصر أمام نيوزيلندا فجر الإثنين.