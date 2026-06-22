تياو: لن نواجه هالاند وحده

أوضح ‌باب تياو، مدرب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، أن لدى فريقه خطة للحد من خطورة المهاجم المتألق إرلينج هالاند، لكنه أشار إلى أن منتخب النرويج منافسه في المجموعة التاسعة ​بكأس العالم يملك العديد من مصادر التهديد الأخرى، مؤكدًا أن لاعبيه سيعملون لحصد النقاط الثلاث في نيوجيرسي الثلاثاء المقبل.

واستهلت السنغال مشوارها بالخسارة 1ـ3 أمام فرنسا، المرشحة الأبرز لتصدر المجموعة، ويعلم تياو أن تلقي هزيمة أخرى سيجعل التأهل إلى دور 32 أمرًا بالغ الصعوبة، حتى مع تبقي مواجهة أخيرة أمام العراق الأقل ترشيحًا.

وكانت ‌النرويج قد حققت ‌فوزًا كبيرًا 4-1 على العراق، ​وسجل ‌هالاند هدفين، ⁠لكن تياو أشار إلى أن التركيز على المهاجم وحده سيكون خطأ.

وقال تياو للصحافيين الأحد: «ليست هناك خطة ضد هالاند، بل خطة ضد النرويج. لدينا مدافعون لعبوا في مسابقات رفيعة المستوى وواجهوا من قبل مهاجمين من هذه الفئة».

وأضاف: «عندما نواجه هالاند، يتعين علينا أن نكون في كامل تركيزنا. لكن الأهم هو كيفية إيقاف المنتخب النرويجي ⁠ككل».

وتابع: «نحن في مجموعة صعبة، وكنا نعرف ذلك ‌منذ البداية. المباريات الثلاث كلها بمثابة نهائيات، لقد خسرنا الأولى، لكن لا يزال كل شيء ممكنًا و لا يمكننا ارتكاب أي خطأ (أمام النرويج)، الجميع جاهز ويريد بذل أقصى ما لديه وتقديم أداء قوي. نحن مستعدون للموت من أجل إفريقيا والسنغال».

ولم تحافظ السنغال على شباكها نظيفة في أي من مبارياتها ⁠12 الأخيرة في ⁠كأس العالم، منذ فوزها الشهير على فرنسا في أول ظهور لها بالبطولة عام 2002.