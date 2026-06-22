مبابي: مباراتي أمام العراق تاريخية ومميزة

وصف كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، خوضه مباراة منتخب بلاده ضد العراق الإثنين في كأس العالم 2026، بالتاريخية والمميزة له لأنها تحمل الرقم 100 بقميص «الديوك».

وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني، صاحب الـ27 عامًا، بطل العالم في 2018 ووصيف كأس العالم في 2022، سجل ظهوره الأول مع المنتخب في 25 مارس 2017 أمام لوكسمبورج، وحطّم رقم الأهداف بقميص «الزرق» 58 بعدما سجل هدفين في الانتصار على السنغال 3-1 في المباراة الأولى لفرنسا في نهائيات أمريكا الشمالية.

وقال مبابي في مؤتمر صحافي: «إنها دائمًا متعة أن تتاح لك فرصة اللعب مع المنتخب. لا شيء يضاهي اللعب مع المنتخب الوطني، الرقم 100 رقم تاريخي، وسيكون مميزًا بالنسبة لي، لكن الرهان سيبقى الأهم، علينا أن نفوز من أجل التأهل».

وعقب فوزه على «أسود التيرانجا»، يمكن لفرنسا حجز بطاقتها إلى دور الـ32 في حال الفوز الإثنين في فيلادلفيا.

وسُئل مبابي، صاحب 14 هدفًا في ثلاث نسخ من كأس العالم، أيضًا عن الرقم القياسي لعدد الأهداف في النهائيات والذي يتقاسمه الألماني ميروسلاف كلوزه والأرجنتيني ليونيل ميسي «16».

قال: «كنت أعلم أن ليو سيسجل أمام الجزائر، فهو يسجل دائمًا، أنا من خلفه لن أكون هنا في سن الأربعين، ستكونون قد أبعدتموني قبل ذلك، أريد الاستمتاع بهذه البطولة».