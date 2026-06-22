نونيز احتياطيّا أمام الرأس الأخضر

استبعد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، داروين نونيز من التشكيلة الأساسية أمام ​الرأس الأخضر، فجر الإثنين ضمن ثاني جولات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.

وكان نونيز أساسيًا خلال لقاء المنتخب السعودي الذي انتهى بالتعادل 1-1، قبل أن يتم استبداله في الشوط الأول.

وفضل بيلسا خيار الدفع باجوستين كانوبيو عوضًا عن نونيز الذي وضعه على دكة البدلاء، كما اعتمد على خوان مانويل سانابريا أساسيًا على حساب ماتياس فينا.

وتألفت تشكيلة الأوروجواي من: فرناندو موسليرا في حراسة المرمى، سيباستيان كاسيريس، جييرمو فاريلا، ماتياس أوليفيرا، مانويل أوجارتي، رودريجو بنتانكور، فيدريكو فالفيردي، أجوستين كانوبيو، ماكسي أراوخو، خوان، مانويل سانابريا وفيدريكو فيناس.

أما تشكيلة الرأس الأخضر، فتضم: فوزينيا في حراسة المرمى، ديني بورجيس، روبرتو لوبيز، سيدني كابرال، ​ستيفن موريرا، ​كيفن بينا، جاميرو مونتيرو جاري رودريجيز، تيلمو أركانجو، جيلسون بنشيمول وريان مينديز.