الفيحاء يبقي ساكالا حتى 2029

جددت إدارة نادي الفيحاء عقد الزامبي فاشون ساكالا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حتى 2029 بحسب ما أعلن «البرتقالي» عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الأحد.

ومع ختام الموسم الماضي انتهى عقد ساكالا مع الفيحاء إلا أن الإدارة دخلت في مفاوضات معه من أجل الحفاظ عليه مع النادي خلال المواسم المقبلة في دوري روشن السعودي.

يذكر أن ساكالا انضم إلى الفيحاء أغسطس 2023 بعد أن بدأ مسيرته الكروية من زامبيا مع فريق نشانجا رينجرز ثم انتقل إلى فريق زاناكو، قبل أن يحترف مع فريق سبارتك موسكو الروسي، ورحل إلى فريق أوستند البلجيكي، وكانت محطته الأخيرة قبل «البرتقالي» فريق جلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

وخلال مسيرته مع الفيحاء لعب 105 مباريات في مختلف المسابقات سجل خلالها 43 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.