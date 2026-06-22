بـ 11 ميدالية.. أخضر الكاراتيه والباراكاراتيه يختتم الآسيوية

حقق المنتخب السعودي للكاراتيه والباراكاراتيه 11 ميدالية «3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات»، وذلك في ختام مشاركته بالبطولة الآسيوية التي جرت خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، بمدينة بالي الإندونيسية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» جاءت حصيلة منتخب الباراكاراتيه 7 ميداليات، حيث توج كل من رشيد البريه وعبد الرحمن الرقراق بالميداليتين الذهبيتين، فيما نالت شهد الحارثي وسارة غندورة ميداليتين فضيتين، وأضاف مالك قصادي وهند السيالي ومفيد المرهون ثلاث ميداليات برونزية.

وفي منافسات الكاراتيه، حقق لاعبو الأخضر 4 ميداليات، إذ أحرز سعود البشير الميدالية الذهبية في منافسات القتال لوزن تحت 60 كجم، ونال سند سفياني الميدالية الفضية لوزن فوق 84 كجم، وحقق سلطان مسيري فضية وزن تحت 55 كجم، وأضاف محمد العسيري ميدالية برونزية في منافسات وزن تحت 67 كجم.