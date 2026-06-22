هيندري: مواجهة نيمار لا تقلقني

أكد جاك هيندري، مدافع المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم وفريق الاتفاق، أنه لا يشعر بالقلق إزاء التحدي ​المتمثل في مواجهة نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، إذا كان جاهزًا للمشاركة في مواجهة المنتخبين الأربعاء في كأس العالم 2026.

وأجاب هيندري عن سؤال للصحافيين بشأن هذا الاحتمال قائلًا: «نعم، لا مشكلة».

وأضاف: «بالتأكيد أنا مرتاح تمامًا لمواجهة نيمار، وأتطلع إلى ذلك، ومن المتوقع ‌أن يكون نزالًا ​رائعًا ‌حقًا، ⁠وإذا ​لعب، فأنا ⁠أتطلع إلى ذلك».

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، توقع أن يكون نيمار «34 عامًا» جاهزًا للمشاركة في المباراة الثالثة لفريقه ضمن المجموعة الثالثة في ميامي، بعد أن غاب عن أول مباراتين بسبب تعافيه من ⁠إصابة في ربلة الساق.

وتواجه اللاعبان ‌من قبل في ‌دوري أبطال أوروبا عام ​2021، عندما كان اللاعب ‌الإسكتلندي يلعب في صفوف نادي بروج، ‌بينما كان البرازيلي يدافع عن ألوان باريس سان جيرمان، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

ويلعب هيندري حاليًا مع فريق الاتفاق، لكنه لم يواجه نيمار ‌وجهًا لوجه خلال فترة وجوده في السعودية، حيث لم يخض ⁠البرازيلي سوى ⁠سبع مباريات مع الهلال خلال فترة عانى فيها من الإصابات المتكررة.

وحصدت إسكتلندا ثلاث نقاط من أول مباراتين، وتحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة مع فرصة جيدة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الأولى، حتى لو خسرت أمام البرازيل، وذلك بفضل النظام الجديد والموسع للبطولة.

أما البرازيل، فتمتلك أربع ​نقاط وتتصدر المجموعة ​بفارق الأهداف عن المغرب الذي يواجه هايتي، الأربعاء.