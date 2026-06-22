مصر تخطط على الانتصار المونديالي الأول

يسعى المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى حقيق فوز غير مسبوق عندما يلاقي نظيره النيوزيلندي في فانكوفر، فجر الأربعاء، في ثاني مبارياته ضمن كأس العالم 2026.

وشعرت مصر بخيبة أمل بعدما عجزت عن الحفاظ على تقدمها على بلجيكا 1ـ1.

ومع تعادل جميع منتخبات المجموعة السابعة في الجولة الأولى، فإن الفوز سيقرّب مصر كثيرًا من التأهل إلى دور الـ16، وهو إنجاز لم تحققه من قبل «3 تعادلات، 5 هزائم».

وقد تسجل رقمًا سلبيًا أيضًا، إذ يحمل منتخب هندوراس الرقم القياسي لأكبر عدد من مباريات المونديال من دون تحقيق أي فوز «9 مباريات».

من جهته، عاد مدرب نيوزيلندا، دارين بيزلي، وهو يجمع بين الفخر وخيبة الأمل بعد أن فرّط منتخب «أول وايتس» في تقدمه مرتين خلال التعادل 2ـ2 أمام إيران في الجولة الأولى.

ويعني ذلك أن نيوزيلندا خرجت بالتعادل في مبارياتها الأربع في كأس العالم منذ بداية القرن، كما أن تعادلًا جديدًا سيجعلها تعادل الرقم القياسي لبلجيكا بخمسة تعادلات متتالية في البطولة، والمسجل عام 2002.

وتحتاج إلى كسر هذه السلسلة إذا أرادت التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها، خاصة أن مباراتها الأخيرة في المجموعة ستكون أمام بلجيكا.