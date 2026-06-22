رانجنيك: الأرجنتين لا تعرف نقاط الضعف

تعهد المدرب الألماني رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا الأول لكرة القدم، الأحد، بمواجهة الأرجنتين «بشجاعة»، على الرغم من اعترافه أنه لا توجد نقاط ضعف لدى حامل اللقب، منافسه الإثنين في الجولة الثانية من الدور الأول لمونديال 2026 لكرة القدم.

وقال رانجنيك الأحد في مؤتمر صحافي في أرلينجتون ردًا على سؤال حول نقاط القوة والضعف التي لاحظها لدى أبطال العالم: «لنبدأ بنقاط الضعف، لأنه لا توجد، لم نرَ أي نقاط ضعف».

أما عن نقاط القوة، فأشار إلى «القدرات الفردية الاستثنائية» للمنتخب، وقدرته على فرض أسلوب لعب قائم على الاستحواذ و«اللعب المباشر أيضًا»، وجودته في «التسديد من مسافات بعيدة»، إضافة إلى امتلاكه «أعظم لاعب على مر العصور» في إشارة إلى ليونيل ميسي.

وقال: «هذا يعني أننا يجب أن نكون منظمين جدًا تكتيكيًا، وأن نتحلى أيضًا بالكثير من الشجاعة، وأن نقدم طاقة كبيرة ونظهر بأفضل مستوياتنا. ربما سنحتاج إلى تقديم أفضل أداء لفريقي منذ أن توليت المهمة».

ورأى مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أن جميع التوقعات ستكون ضد النمسا، وقال: «كل شيء ممكن لأننا نتحدث عن رياضة جماعية، لدينا استراتيجيتنا الخاصة، أسلوبنا، العزيمة والشجاعة».

ومن جانبه، كرر لاعب بوروسيا دورتموند الألماني مارسيل سابيتزر الذي سيخوض مباراته الدولية الـ100 أمام الأرجنتين، الكلام عينه.

وقال في المؤتمر الصحافي: «لدينا الظروف المثالية لمباراة استثنائية ونريد الخروج فائزين. نحن هنا من أجل الفوز».