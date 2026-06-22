الفيصل يحث الصقور: لم نفقد الأمل.. والتأهل بين أيدينا

حث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على التعويض أمام الرأس الأخضر، فجر السبت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع اللاعبين في غرفة الملابس في ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية بعد الخسارة أمام إسبانيا 0-4، الأحد.

وخاطب الفيصل اللاعبين قائلًا: «الخسارة طبيعية في كرة القدم، ولكن ليس بهذا المستوى، وعليكم أن تقدموا الصورة الحقيقية للكرة السعودية في المباراة المقبلة».

وأضاف وزير الرياضة: «لم نفقد الأمل، وفرصة التأهل بين أيدينا، وتتطلب الفوز على الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة».

وجرى الاجتماع بحضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، الذي تأخر بعض الوقت بسبب انشغاله بالحديث لوسائل الإعلام في منطقة «الفلاش إنتر فيو».

بدوره، وجَّه دونيس رسالة للاعبين شدد فيها على أن الخسارة لا تعني النهاية، مؤكدًا أن بعض المنتخبات تعرضت لخسائر قاسية لكنها نجحت في تجاوزها، مطالبًا لاعبيه بالتركيز ومضاعفة الجهد من أجل الظهور بشكل مختلف أمام الرأس الأخضر.