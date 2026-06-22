الرأس الأخضر تخطف التعادل من أوروجواي

خرج منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم بنقطة ثمينة بعد إرغامه الأوروجواي على التعادل 2-2 الأحد على ملعب هارد روك في ميامي، في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مونديال 2026.

وكانت الرأس الأخضر البادئة بالتسجيل عبر كيفن بينا «21» في أول هدف لها في باكورة مشاركاتها في النهائيات، وردت الأوروجواي بهدفي ماكسي أراوخو «44» وأجوستين كانوبيو «45+6»، قبل أن يدرك هيليو فاريلا التعادل «61».

وهو التعادل الثاني لكلا المنتخبين بعدما سقطت الأوروجواي في فخه أمام السعودية «1-1»، وصمدت الرأس الأخضر أمام إسبانيا بطلة أوروبا «0-0».

وتساوت الأوروجواي والرأس الأخضر في المركز الثاني برصيد نقطتين مع أفضلية للأولى بفارق الأهداف، بفارق نقطتين خلف إسبانيا المتصدرة والتي تغلبت 4-0 في أتلانتا اليوم ذاته على السعودية صاحبة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.