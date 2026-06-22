جارسيا: أضعنا الفوز بثلاثية

أ عرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، عن أسفه إزاء إهدار فريقه للفرص بعد التعادل السلبي مع إيران، مما جعل المرشح الأوفر حظًا في المجموعة السابعة يواجه مباراة حاسمة أمام نيوزيلندا لضمان مكانه في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم.

وسيطرت بلجيكا على الكرة وأطلقت عدة تسديدات الأحد، لكن حارس المرمى علي رضا ‌بيرانوند أحبط ‌محاولاتها بعدما قدم سلسلة من التصديات الرائعة ​ليمنح ‌الإيرانيين ⁠نقطة ​ثمينة في ⁠لوس أنجليس.

ولم تحصد بلجيكا سوى نقطتين من مباراتيها الافتتاحيتين، على الرغم من دخولها البطولة باعتبارها المرشحة للتأهل من المجموعة.

وقال جارسيا للصحافيين: «كان بإمكاننا الفوز بثلاثة أهداف على إيران، لكننا لم نكن فعالين بما يكفي، كان لدينا عدة المحاولات وعندما لا تسجل لا تفوز بالمباراة».

وأضاف المدرب صاحب الـ62 عامًا: «اللاعبون نفذوا أسلوب اللعب ⁠كما كان مخططًا له ضد المنتخب الإيراني الذي توقعنا ‌أن يتراجع إلى الخلف ويعول ‌على الهجمات المرتدة، سيطرنا على المباراة، لعبنا بالطريقة ​التي أردناها من الناحية الخططية ‌ومن حيث خطة اللعب، لكننا أهدرنا الفرص وافتقرنا للكفاءة».

ووصف جارسيا الطرد بأنه خطأ مفهوم من لاعب يافع، وأشاد برد فعل بقية الفريق، الذي ‌واصل الضغط بحثًا عن هدف الفوز على الرغم من لعبه النصف ساعة الأخيرة بعشرة لاعبين.

وأشار جارسيا إلى بيرانوند بوصفه السبب الرئيسي وراء فشل بلجيكا في حصد النقاط الثلاث، واصفًا الحارس الإيراني بأنه الأفضل في المباراة.