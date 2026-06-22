حسابات الأخضر.. الانتصار وتعثر الأوروجواي يضعانه في المركز الثاني

ارتفعت حظوظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الحصول على المركز الثاني، أو الثالث في مجموعته المونديالية مع ختام الدور الأول بعد أن سيطر التعادل على مباراة الرأس الأخضر والأوروجواي 2ـ2، فجر الإثنين.

ويمنح المركز الثاني صاحبه بطاقة التأهل المباشر إلى الدور الثاني لكأس العالم 2026 الجارية حاليًّا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يدخل صاحب المركز الثالث في حسابات أفضل ثمانية منتخباتٍ ترافق المتصدر والوصيف في كل مجموعةٍ من المجموعات الـ 12 إلى دور الـ 32.

ويملك الأخضر نقطةً في المركز الأخير بعد التعادل مع الأوروجواي 1ـ1، والخسارة أمام إسبانيا 0ـ4 في المجموعة الثامنة التي يتصدَّرها «لاروخا» بأربع نقاطٍ، فيما تأتي الأوروجواي والرأس الأخضر في المركزين الثاني والثالث تواليًا بنقطتين لكلٍّ منهما.

وعطفًا على ذلك، يحتاج الأخضر السعودي إلى الفوز على «القروش الزرقاء»» من أجل الوصول إلى النقطة الرابعة التي قد تضعه مباشرةً في المركز الثاني، لكن بشرط تعثر «لاسيليستي» سواء بالتعادل، أو الخسارة أمام إسبانيا.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيرافق المنتخب السعودي الإسبان إلى الدور الثاني، بينما تودِّع الأوروجواي والرأس الأخضر البطولة، لأن حصيلتهما ستكون أقل من أربع نقاطٍ، وهي ليست كافيةً بحساباتٍ مبدئيةٍ للمنافسة ضمن أفضل ثمانية منتخباتٍ أنهت مرحلة المجموعات في المركز الثالث.

كذلك، فرصةُ الأخضر في نيل المركز الثالث واردةٌ اذا ما تمكَّن من تجاوز الرأس الأخضر حتى في حال فازت الأوروجواي على إسبانيا.

وقتها، سيرفع المنتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاطٍ، وسيدخل حسابات المتأهلين عن المركز الثالث.

ويواجه المنتخب السعودي الرأس الأخضر في الـ 03:00 من فجر السبت، وفي التوقيت ذاته يلعب المنتخب الإسباني أمام الأوروجواي.