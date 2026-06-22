صلاح يلامس رقم حسام التاريخي

أصبح محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الهدَّاف التاريخي لبلاده في نهائيات كأس العالم بعد تسجيله الهدف الثاني في اللقاء أمام نيوزيلندا، فجر الإثنين.

وتخطى صلاح الهدَّاف التاريخي عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفين في كأس العالم 1934 أمام المجر.

واقترب اللاعب من تحطيم رقم حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الحالي والهدَّاف التاريخي لـ "الفراعنة" برصيد 69 هدفًا، إذ بات على بُعد هدفٍ واحدٍ فقط لمعادته بتسجيله 68 هدفًا طوال مشاركاته التي بدأت 3 سبتمبر 2011 أمام سيراليون ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012 تحت قيادة المدرب الأمريكي بوب برادلي.

وأسهم صلاح في تحقيق منتخب بلاده الانتصار الأول طوال مشاركاته في كأس العالم أمام نيوزيلندا حيث سجل الهدف الثاني، وصنع الثالث لزميله محمود تريزيجيه في المباراة التي انتهت 3ـ1 لمصر.

وأحرز اللاعب أهدافه الثلاثة على روسيا والسعودية في مونديال 2018، ونيوزيلندا في النسخة الجارية التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.