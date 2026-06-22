بوبيستا: صنعنا التاريخ.. وهدفنا التأهل

أكد بيدرو بوبيستا، مدرب منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، أن لاعبيه أثبتوا أن الأحلام قادرةٌ على تجاوز القيود المالية بعد الخروج بالتعادل الإيجابي 2ـ2 أمام الأوروجواي، الإثنين، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي: "مع أننا نشارك في المونديال للمرة الأولى لكننا أصبحنا قريبين من التأهل التاريخي إلى أدوار خروج المغلوب. بمجرد دخولك أرض الملعب تتقارب الفوارق كثيرًا، فمهما كان حجم المنافس على الساحة العالمية، تصبح المنتخبات متقاربةً".

وأضاف: "أردنا أن نثبت ‌ذلك ليس ‌فقط في كرة القدم، بل وأيضًا في جوانبَ ‌أخرى من ⁠الحياة. أردنا أن ⁠نُظهِر أنه يمكن تحقيق إنجازاتٍ كبيرةٍ على الرغم من التحدِّيات سواء كانت ماليةً، أو غيرها طالما أن هناك حلمًا وإرادةً لتحقيقها".

ودفع أداء المنتخب المدرب إلى التفكير جديًّا في تجاوز دور المجموعات في النسخة الموسَّعة من البطولة التي تضمُّ 48 منتخبًا، لا سيما مع تأهل أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

ويحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتساوى مع الأوروجواي، ويأتي بفارق نقطتين خلف إسبانيا المتصدرة، ‌فيما تتذيَّل السعودية الترتيب بنقطةٍ واحدةٍ ‌قبل الجولة الأخيرة.

وتابع بوبيستا: "بالنظر إلى ما قدَّمناه أمام منتخبين من الطراز العالمي، ‌أعتقد أن هدفنا يجب أن يكون التأهل. من المنطقي أن ‌نفكر في ذلك بعد ما حققناه، لكننا ندرك أيضًا أن جميع المنتخبات ما زالت تملك فرصة التأهل".

وشدَّد المدرب، البالغ 56 عامًا، على أن مهمة المنتخب تتجاوز ‌نتائج المباريات بالقول: "نحن هنا لتمثيل بلادنا أمام العالم. الأمر لا يتعلَّق بكرة القدم فقط، بل ويشمل أيضًا كل ⁠شيءٍ: ثقافتنا، ⁠موسيقانا، تاريخنا وجماهيرنا".

واستطرد: "نريد أن يتعرَّف العالم على الرأس الأخضر كما هي، وأن نُظهِر هوية شعبنا".

وأكد بوبيستا ضرورة الحفاظ على التواضع قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام السعودية قائلًا: "يجب أن نظل متواضعين، وأن نعلم أن المباراة المقبلة ستكون صعبةً، فالسعودية تملك أيضًا فرصةً للتأهل، وجميع المباريات ستكون قويةً على كل الفرق، لكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

وقبل المباراة، قدَّم المدرب هديةً تذكاريةً لمارسيلو بيلسا، مدرب الأوروجواي، واصفًا إياها بأنها لفتةٌ بسيطةٌ من الرأس الأخضر.