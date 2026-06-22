مصر تعاقب نيوزيلندا بثلاثية

أسهم محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في فوز "الفراعنة" على نيوزيلندا 3ـ1، فجر الإثنين، في مدينة فانكوفر الكندية، لتحقق مصر بذلك أول انتصارٍ لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

ونجح نجم ليفربول الإنجليزي السابق في تسجيل هدفٍ، وصنع آخرَ، ليقلب المنتخب المصري تأخره بهدفٍ إلى انتصارٍ بـ 3ـ1.

وتأخَّرت مصر بهدفٍ مبكِّرٍ، سجله في الدقيقة 15 فين سورمان بضربة رأسٍ متقنةٍ بعد ركلةٍ ركنيةٍ ‌من الجهة ‌اليسرى، نفَّذها تيم باين.

وكان ‌في وسع ⁠نيوزيلندا مضاعفة النتيجة ⁠في أكثر من مناسبةٍ قبل هذا الهدف وبعده، لكنَّ مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب المصري، تصدَّى لثلاث فرصٍ محقَّقةٍ في الشوط الأول، ليحافظ على آمال فريقه في اللقاء، بينما جاءت فرصةُ ⁠مصر الخطيرة الوحيدة في هذا ‌الشوط عبر عمر ‌مرموش في الدقيقة 27 بتسديدةٍ قويةٍ، تصدَّى ‌لها الحارس ماكس كروكومب على مرَّتين.

وظهرت ‌مصر بشكلٍ مغايرٍ تمامًا في الشوط الثاني، ليُدرك مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" التعادل في الدقيقة 58 بضربة رأسٍ رائعةٍ من ‌داخل المنطقة بعد تمريرةٍ عرضيةٍ من محمد هاني من الجهة اليمنى.

وأضاف صلاح ⁠الهدف ⁠الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمةٍ منظَّمةٍ، انتهت بتمريرةٍ بالكعب من "زيكو" لصلاح داخل المنطقة، ليضعها الأخير بشكلٍ مميَّزٍ في الشباك.

وأحرز البديل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأسٍ عقب ركلةٍ ركنيةٍ من الجهة اليسرى، نفَّذها صلاح.

وبذلك، تصدَّر منتخب مصر المجموعة السابعة في المونديال برصيد أربع نقاطٍ، يليه منتخبا إيران وبلجيكا بنقطتين لكلِّ منهما، بينما حلَّت نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطةٍ واحدة.