صلاح: شيء لا يصدّق.. انتصرنا وكأننا نلعب في مصر

أوضح محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن بلاده أمامها فرصةٌ لكتابة التاريخ في كأس العالم بعد أن قاد "الفراعنة" إلى تحقيق أوَّل انتصارٍ في تاريخ مشاركات المنتخب بالمونديال بالفوز 3ـ1 على نيوزيلندا حيث قلب الفريق تأخره بفضل هدفٍ وتمريرةٍ حاسمةٍ من قائده.

وقال صلاح، الذي تمَّ اختياره أفضل لاعب في المباراة: " أمرٌ لا يُصدَّق. لا أعرف كيف أعبِّر عنه بالكلمات، لكنَّه إنجازٌ كبيرٌ لجميع اللاعبين والجهاز الفني. نأمل أن نواصل على هذا النهج في دور المجموعات، ولدينا فرصةٌ لكتابة التاريخ، والتأهل في الصدارة. في الأعوام المقبلة سيُنظَر إلى ذلك بوصفه أحد أعظم الإنجازات، وعلينا فقط أن نستمتع باليوم والغد، ثم نركز على المباراة التالية".

وتصدَّر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد أربع ‌نقاطٍ، يليه إيران وبلجيكا ‌بنقطتين لكلٍّ منهما، ثم نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطةٍ واحدةٍ.

وأبدى ‌صلاح ⁠سعادته بالتشجيع ⁠الكبير من قِبل أنصار المنتخب المصري في كندا بالقول: "يبدو وكأنَّنا نلعب في مصر، فالجماهير هنا جميعها ترتدي اللون الأحمر، والجميع سعيدٌ ومتحمِّسٌ. إنه فوزٌ رائعٌ. لا أعرف ماذا أقول، لكن الأجواء كانت مذهلةً، وكان الجميع سعيدًا بخوض مثل هذه المباراة".

وتابع في إشارةٍ إلى مباراة مصر المقبلة مع إيران: "لدينا الآن أربع نقاطٍ، ونتصدَّر المجموعة، لكن المباراة المقبلة ستكون مهمةً للغاية. علينا أن نستمتع باليوم والغد قبل الاستعداد للتحدي المقبل".