زيكو: مصر أقوى منتخب في إفريقيا

كشف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن أن حسام حسن، مدرب المنتخب، أحضره من الساحل الشمالي بعد إعلان قائمة الأسماء المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال مهاجم بيراميدز المصري بعد تسجيله هدفًا، وصنع آخرَ خلال فوز مصر 3ـ1 على نيوزيلندا، فجر الإثنين: "كنت بعيدًا عن المنتخب المصري، وبصراحةٍ لم أكن أتوقَّع ذلك. لقد أحضرني المدرب حسام حسن من الساحل الشمالي لأنني وقتها كنت على وشك الذهاب في إجازةٍ، فوجدت نفسي فجأةً في كأس العالم".

وأضاف: "منذ الدقيقة الأولى وحتى الآن، منحني ⁠المدرب ⁠الثقة، والحمد لله، لم أخيِّب ظنه ولو لثانيةٍ واحدةٍ".

وأوضح زيكو، أن زملاءه اللاعبين لم ينجرفوا في التفاؤل بعد التعادل مع بلجيكا في المباراة الأولى بالمونديال قائلًا: "لم نحقق أي شيءٍ بعد، ونأمل أن نتمكَّن من الذهاب إلى أبعد من ذلك. نحن أقوى فريقٍ في إفريقيا إذًا لماذا لا نذهب إلى أبعد نقطةٍ ممكنةٍ في هذه البطولة".

وتابع: "قدَّمنا مباراةً تاريخيةً، وحقَّقنا فوزنا الأول في مشاركاتنا بالبطولة. تسجيل الأهداف توفيقٌ من الله، ومكافأةٌ على مجهودنا. جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تقديم نسخةٍ مميَّزةٍ واستثنائيةٍ لمنتخب مصر في كأس العالم، ثم إن إسعاد الجماهير المصرية لا يُقدَّر بثمن".