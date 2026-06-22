حسن: خفت على الجماهير من الخسارة

عبَّر حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم وهدَّافها التاريخي، عن سعادته بعد الفوز على نيوزيلندا 3ـ1، فجر الإثنين، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة لكأس العالم 2026.

وقال حسن: "إحساسي، هو إحساس الشعب المصري، لأنني منهم، ولأنني أحبهم سواء الذين حضروا هنا في مدينة فانكوفر الكندية، أو الجماهير في ‌مصر. لعبنا أمام نيوزيلندا وكأنَّنا في بلدنا، لذا تحدَّثت للاعبين، وقلت لهم: الملعب يمتلأ بالجماهير المصرية، وستلعبون وكأنَّكم في ملعب القاهرة، وأشكر كل الجماهير، وأشكر الشعب المصري الذي حرص على متابعة المباراة على الرغم من تأخر الوقت هناك".

وأضاف: "خشيتُ على الجماهير الحاضرة في الملعب بأن تعود حزينةً، كما كنت أعلم أن المصريين جميعهم خارج منازلهم في كل المدن المصرية لمشاهدة المباراة، ودعم الفراعنة، لذا تحدَّثت إلى اللاعبين قبل وبين شوطي المباراة، وأكَّدت لهم أهمية أن نُفرِح جماهيرنا بتحقيق الانتصار في هذه المباراة، وأتمنى أن نكون عند حُسن ظنهم جميعًا".