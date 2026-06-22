ماذا تعرف عن كيفين بينا صاحب أول أهداف الرأس الأخضر؟

ولد كيفين بينا في 27 يناير 1997 بمدينة برايا، عاصمة دولة الرأس الأخضر «كابو فيردي»، التي تُعد أكبر مراكز البلاد وأجملها.

وتعني كلمة «برايا» بالبرتغالية «الشاطئ»، في إشارة إلى طبيعتها الساحلية الخلابة.

ينتمي بينا إلى أسرة ذات أصول إفريقية استقرت في الرأس الأخضر منذ أعوام طويلة.

ارتبط الصغير بكرة القدم مبكرًا، وبدأ مشواره مع فريق «تشادينسي» المحلي في الجزيرة، لكن عائلته انتقلت لاحقًا إلى الولايات المتحدة، حيث لا تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة، ما جعله يبتعد عن اللعبة نسبيًّا.

وفي أحد الملاعب الشعبية بمدينة بروكتون الأمريكية، لعب بينا مباراة هواة مع أصدقائه، لتأتي لحظة فارقة غيَّرت مسيرته، إذ لاحظه كارلوس مورايس، المدرب السابق لمنتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، الذي أعجب بقدراته، وطلب من أسرته إعادته إلى إفريقيا ليلتحق بإحدى الأكاديميات الكروية.

بعد فترة في الرأس الأخضر، سافر بينا إلى البرتغال ليخوض تجارب مع ناديي كاسا بيا وبنفيكا، إلا أنَّه لم ينجح فيهما.

وفي عام 2017، انضم إلى نادي أوليفيرينسي، وبدأ رحلته الاحترافية بشكل دائم في البرتغال.

يبلغ طول كيفين بينا 181 سم، ويزن 72 كجم، بدأ مسيرته في مركز لاعب الوسط الهجومي، لكنه تحوَّل في البرتغال إلى لاعب وسط دفاعي «محور ارتكاز» بفضل قوته البدنية وقدرته العالية على الاسترجاع والمساندة الدفاعية.

تحسَّن أداؤه كثيرًا خلال فترته مع أوليفيرينسي، حيث قضى موسمين قبل أن يُعار إلى أناديا وسيرتانزي، دون أن يحصل على فرصة كافية في أي منهما.

وكانت نقطة التحوّل الحقيقية في عام 2020، عندما انتقل إلى نادي تشافيس الذي كان يلعب في الدرجة الثانية. بدأ مع الفريق الرديف ثم صعد إلى الفريق الأول، ليصبح لاعبًا أساسيًّا ويشارك في 39 مباراة بمختلف المسابقات، متطورًا دفاعيًّا وهجوميًّا.

في 8 سبتمبر 2022، وقَّع بينا عقدًا لمدة ثلاثة أعوام مع النادي الروسي كراسنودار وأثبت نفسه بقوة، حيث خاض 88 مباراة في كل البطولات وسجَّل خمسة أهداف، ليجدد عقده حتى عام 2027.

على المستوى الدولي، استُدعي بينا لمنتخب الرأس الأخضر للمرة الأولى في سبتمبر 2021 لتصفيات كأس العالم 2022، مستفيدًا من ميلاده في برايا وحمل جواز السفر المحلي.

شارك حتى الآن في 33 مباراة دولية وسجَّل أربعة أهداف.

عاد بينا إلى الولايات المتحدة مجددًا، لكن هذه المرة بقميص منتخب بلاده، ليشارك في كأس العالم 2026، التي تعد أول مشاركة للرأس الأخضر في تاريخ المونديال.

ودخل كيفين بينا التاريخ من أوسع أبوابه حين سجَّل أول هدف لمنتخب الرأس الأخضر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بهدف صاروخي سكن شباك حارس أوروجواي خلال التعادل 2ـ2، الإثنين.