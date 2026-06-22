استعداد مغربي

شارك لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الإثنين، في حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة هايتي، فجر الخميس المقبل، في آخر مباريات دور المجموعات بمنافسات كأس العالم 2026. (الفرنسية)