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استعداد مغربي

2026.06.22 | 03:27 pm
شارك لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الإثنين، في حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة هايتي، فجر الخميس المقبل، في آخر مباريات دور المجموعات بمنافسات كأس العالم 2026. (الفرنسية)
استعداد مغربي

استعداد مغربي

استعداد مغربي

استعداد مغربي

استعداد مغربي