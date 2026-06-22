سيناريوهات الأخضر.. 29% يتأهل ثانيا ويواجه الأرجنتين

منح موقع «ذا أثليتيك»، التابع لصحيفة «نيو يورك تايمز» الأمريكية، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نسبة 29 في المئة للتأهل بالمركز الثاني، و5 في المئة عن طريق أفضل الثوالث في كأس العالم.

ويرى الموقع أنَّ المنتخب السعودي ما زال يملك نسبًا جيدة في التأهل، تصل إجمالًا إلى 34 في المئة، وهي الأعلى لمنتخب يحتل المركز الرابع في مجموعته حاليًّا، مقارنة بجميع المنتخبات الأخرى.

وبقي الصراع في المجموعة الثامنة من كأس العالم مفتوحًا، بعد نهاية جولته الثانية، إذ شهد تقدمًا صريحًا للمنتخب الإسباني، على الرغم من عدم تأهله إلى الدور الثاني بشكل رسمي حتى اللحظة.

ويحتدم الصراع وتتشابك الحسابات بين بقية منتخبات المجموعة، ومن بينها الأخضر السعودي، لا سيما بعد سيطرة التعادل على مواجهة الرأس الأخضر والأوروجواي، ما يترك كل الاحتمالات قائمة للجولة الأخيرة.

وبعيدًا عن الاحتمالات الافتراضية لموقع «ذا أثليتيك»، يتوجب على المنتخب السعودي الفوز على الرأس الأخضر لتعزيز حظوظه وتفادي الحسابات الشائكة، فهو سيغادر الصراع رسميًّا في حالة خسارته في الجولة الثالثة، فيما سيرفع رصيده إلى نقطتيْن في حالة التعادل، وهو رصيد على الأرجح لن يكون كافيًا لحجز مقعد ضمن أفضل الثوالث، كما أنَّ هذا السيناريو، أي التعادل مع الرأس الأخضر، يتطلب في الوقت نفسه خسارة الأوروجواي بنتيجة عريضة أمام إسبانيا.

أما في حالة الفوز على الرأس الأخضر، وتعثر الأوروجواي أمام إسبانيا، يتأهل المنتخب السعودي رسميًّا إلى دور الـ 32، من بوابة المركز الثاني في مجموعته.

وفي حالة فوز الأوروجواي على إسبانيا، سينهي المنتخب السعودي دور المجموعات مع مركز ثالث، لكن نقاطه الـ 4 ستمنحه بدرجة كبيرة بطاقة العبور ضمن أفضل الثوالث.

وعند تجاوز الأخضر دور المجموعات بالمركز الثاني، يواجه المنتخب السعودي في الدور التالي متصدر المجموعة العاشرة، التي تضم منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن والجزائر، وقد يحسم حامل اللقب «التانجو» صدارتها إن فاز على النمسا في مواجهتهما المباشرة الإثنين.

وتتشعب الاحتمالات حول منافس الأخضر في حالة تأهله بالمركز الثالث، لأن المنافس في هذه الحالة لن يُحدد إلا بعد انتهاء دور المجموعات، ومعرفة المجموعات الثمانية التي سيتأهل منها أفضل الثوالث.

وفي الوقت الجاري، يواجه الأخضر متصدر إحدى أربع مجموعات في حالة تأهله بالمركز الثالث، وهي المجموعة الأولى التي ضمن المنتخب المكسيكي صدارتها، أو المجموعة السابعة التي تضم مصر وإيران وبلجيكا ونيوزيلندا، أو المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والسنغال والعراق، أو المجموعة الأخيرة التي تضم إنجلترا وغانا وبنما وكرواتيا.