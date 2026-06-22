الإسبانية بعد الرباعية: ماجستير في نصف ساعة

احتفلت الصحافة الإسبانية، الإثنين، بفوز منتخبها الأول لكرة القدم العريض 4ـ0 أمام الأخضر السعودي في مونديال 2026، واعتبرته «عودة قوية» و«تصحيحًا» للتعثر بالتعادل في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر.

وقالت ماركا: «إسبانيا تستعيد كرة القدم والابتسامة»، ووصفت الأداء بـ«ماجستير في نصف ساعة أولى» مع ثورة في التشكيلة والروح في إشارة إلى عرض فني وراقٍ ومبهر.

وأثنت على ميكيل أويارزابال «هدفين وأسيست» ولامين يامال، الذي سجَّل الأول وغيَّر مجرى المباراة. وأكدت أنَّ إسبانيا «دمرت» خصمًا ضعيفًا بفضل الضغط العالي والحركة الجيدة.

من جهتها، قالت آس «AS»: «الفوز إعادة اكتشاف السحر الإسباني».

وأثنت الصحيفة على أويارزابال، الذي «وضع وجهًا لفيا»، ويامال الذي أزال الشكوك، وبعض التغييرات التكتيكية للويس دي لا فوينتي.

وذكرت صحيفة «El País» أنَّ منتخب إسبانيا قدَّم شوطًا استثنائيًّا يعبر عن الهيمنة المنتظرة منهم دائمًا.

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «هالة لامين يامال وأهداف أويارزابال تنهض بإسبانيا».

وعدَّت صحيفة «إل باييس» الفوز بأنه انتصار مريح أزاح القلق بعد التعادل الأول.