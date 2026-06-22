المونديال.. العويس الثاني عالميّا بـ14 تصديا

احتل محمد العويس، حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المرتبة الثانية في قائمة أفضل حراس المرمى في كأس العالم على مستوى عدد التصديات.

وحسب إحصاءات موقع «سوفا سكور»، أنقذ العويس مرماه 14 مرة، خلف المتصدر إلوي روم، حارس كوراساو، الذي تصدى لـ 19 كرة، متفوقًا على نجوم عالميين ومحليين.

وفي مارس الماضي، عاد العويس، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى قائمة الأخضر وخاض أول مباراة له بعد غياب 452 يومًا، أمام صربيا تجريبيًّا، وخسر الأخضر 1ـ2، لكن عودته كانت قد بدأت.

جاءت اللحظة الحاسمة بنهائيات كأس العالم، في أولى مباريات الأخضر، واجه الأوروجواي على أرض أمريكا الشمالية.

وقف العويس الحارس، الذي يلعب للعلا في الدرجة الأولى، مثل الأسد أمام المرمى، تصدى لتسع كرات خطيرة، وقاد الأخضر إلى تعادل بطولي 1ـ1.

وتفوَّق العويس على الإيراني علي رضا بيرانوند، صاحب المركز الثالث، الذي سجَّل 13 تصديًا.

واحتل باتريك بيتش «أستراليا» ومحمود أبو ندى «قطر» الرابع والخامس بـ 9 تصديات لكل منهما، ثم بارت فيربروجين «هولندا»، وأورلاندو جيل «باراجواي» بـ 8 تصديات لكل منهما.

وجاء بعد ذلك فوزينها «الرأس الأخضر»، ومصطفى شوبير «مصر»، ودومينيك ليفاكوفيتش «كرواتيا» بـ 7 تصديات لكل منهما.

ويملك الأخضر نقطةً في المركز الأخير بعد التعادل مع الأوروجواي 1ـ1، والخسارة أمام إسبانيا 0ـ4 في المجموعة الثامنة التي يتصدَّرها «لاروخا» بأربع نقاطٍ، فيما تأتي «السيليستي» والرأس الأخضر في المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطتين لكلٍّ منهما.