تصنيف التنس.. تيافو وفرانسيسكو يتقدمان

حقق الأمريكي فرنسيس تيافو، والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، لاعبا التنس، التقدم الأكبر في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين «أيه تي بي» الصادر الإثنين، بعد تتويجهما بلقبي دورتي هاله، وكوينز على الملاعب العشبية، وذلك قبل خمسة أيام من انطلاق بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وتقدم تيافو سبعة مراكز ليصبح في المركز الـ 19 عالميًّا، فيما صعد سيروندولو ستة مراكز إلى المركز الـ 21.

وفي المراكز الأولى، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، بعدما غاب اللاعبان عن المنافسات الأسبوع الماضي.

واحتفظ الألماني ألكسندر زفيريف بالمركز الثالث، على الرغم من خروجه من نصف نهائي دورة هاله أمام الأمريكي تايلور فريتس، الذي تقدم بدوره مركزين ليصبح السابع عالميًّا.

في المقابل، تراجع الروسي دانييل مدفيديف مركزين في التصنيف، بعد خروجه من ربع نهائي دورة هاله، علمًا بأنه كان قد بلغ المباراة النهائية للدورة ذاتها في العام الماضي.

ولدى السيدات، دخلت التشيكية ليندا نوسكوفا قائمة العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما تقدمت ثلاثة مراكز لتصبح العاشرة عالميًّا، وذلك عقب تتويجها بلقب دورة برلين العشبية.

وفي سن الـ21، حققت ليندا أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية.

من جهتها، حافظت الأمريكية جيسيكا بيجولا على المركز الرابع، بعد خسارتها المباراة النهائية في برلين، لكنها قلّصت الفارق مع البولندية إيجا شفيونتيك، صاحبة المركز الثالث.

ولا تزال البيلاروسية أرينا سابالينكا تتصدر التصنيف العالمي أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المتوَّجة بلقب ويمبلدون 2022.