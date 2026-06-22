فجرا.. الأخضر يستأنف ودونيس يناقش الأخطاء

يناقش اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أخطاء لاعبيه أمام إسبانيا في المونديال، الأحد، قبل استئناف التدريبات عند الـ 02:00 فجر الثلاثاء بتوقيت السعودية، على ملعب «Q2» بمدينة أوستن الأمريكية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ اللاعبين الأساسيين، الذين شاركوا أمام إسبانيا، سيخضعون لتدريبات استرجاعية، فيما يؤدي البقية تمارين لياقية وتكتيكية، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام الرأس الأخضر، صباح السبت، على ملعب إن آر جي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تكون التدريبات مفتوحة لكافة وسائل الإعلام، قبل انطلاق التدريبات، لمدة 15 دقيقة، قبل أن يتم إعادة إغلاقها استعدادًا للمواجهة المقبلة.

وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت صباح الإثنين إلى مقر المعسكر الدائم بمدينة أوستن في ولاية تكساس، قادمةً من أتالانتا، عقب الفراغ من مواجهة إسبانيا، التي خسرها الأخضر 0ـ4.

ويحتل المنتخب السعودي المرتبة الأخيرة في المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة، مقابل أربع نقاط لإسبانيا المتصدر، ونقطتين لكل من الرأس الأخضر والأوروجواي بعد تعادلهما 2ـ2 في ختام الجولة الثانية.