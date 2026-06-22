جاكرتا تحتضن تجريبية أستون فيلا

يزور فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم جاكرتا، العاصمة الإندونيسية، لخوض مباراة تجريبية، في إطار جولته التحضيرية للموسم الجديد في آسيا خلال أغسطس المقبل، وفقًا لما أعلن النادي والجهة المنظمة المحلية، الإثنين.

وأوضح أحمد ساتريو، رئيس التسويق والاتصال في شركة «ساوند ريثم» المنظمة للحدث، أنَّ استضافة النادي الإنجليزي في جاكرتا تمثل مصدر فخر، مؤكدًا أنَّ الفريق بات من أكثر الأندية الأوروبية إثارة للاهتمام بعد نتائجه الأخيرة.

وأضاف: «نعتقد أنَّ مشجعي كرة القدم في إندونيسيا يستحقون فرصة عيش هذه التجربة مباشرة».

ويواجه أستون فيلا، بقيادة الإسباني أوناي إيمري، مدرب الفريق، منتخب نجوم إندونيسيا على ملعب «جيلورا بونج كارنو» في 1 أغسطس، قبل التوجه إلى تايلاند لملاقاة فريق بي جي باثوم يونايتد في الرابع من الشهر ذاته.

وتتضمن الجولة الآسيوية أيضًا مواجهة قوية أمام بايرن ميونيخ الألماني في هونج كونج 7 أغسطس، ضمن بطولة «أودي فوتبول ساميت» الافتتاحية.

ويستهل فريق مدينة برمنجهام استعداداته للموسم الجديد بمواجهة فريق والسول الإنجليزي من الدرجة الرابعة 21 يوليو المقبل، على أن يختتم مبارياته التجريبية بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 15 أغسطس.

وأنهى أستون فيلا الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري الممتاز، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تتويجه بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وهو أول تتويج قاري له منذ 30 عامًا.