بلجيكا.. دار المسنين في المونديال

شنّت وسائل الإعلام البلجيكية، الإثنين، هجومًا لاذعًا على منتخبها الأول لكرة القدم، بعد تعادله السلبي أمام إيران في كأس العالم 2026، مركزة بشكل خاص على نجومه المخضرمين.

وعنونت صحيفة «هيت لاسته نيوز»، الصادرة بالهولندية، افتتاحيتها بـ«معيب»، وكتبت في تعليقها على المباراة التي نُظمت في لوس أنجليس: «إنهم لا يستطيعون حتى هزيمة إيران!».

وانتقدت الصحيفة بشكل خاص الثنائي الهجومي كيفن دي بروين، صاحب الـ 34 عامًا، وروميلو لوكاكو، البالغ 33 عامًا، فيما نشرت صورة معدلة رقميًّا لهما، وبدا عليهما التقدم في السن، تحت عنوان: «دار المسنين في كأس العالم».

وامتدت موجة الانتقادات عبر الانقسام اللغوي في البلاد، إذ وصفت صحيفة «لا ليبر بلجيك» الفرنسية الأداء بأنه «باهت»، مشبهة دي بروين بممثل هوليوودي «منتهي الصلاحية» يقبل أي دور للحفاظ على حضوره.

ووجهت الصحيفة ذاتها انتقادات للفرنسي رودي جارسيا، مدرب المنتخب، بسبب تأخره في استبدال نجومه، بينما حمّلت صحيفة «لو سوار» المسؤولية لناثان نجوي، مدافع المنتخب، بعد خطأ فادح أدى إلى طرده في الشوط الثاني، وعدّت أنَّ ذلك أحبط آمال بلجيكا.

وعنونت صحيفة «لو سوار» صفحتها الأولى بـ: «الشياطين الحمر في مأزق».

ويملك المنتخب البلجيكي نقطتين فقط من أول مباراتين، ما يجعله مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام نيوزيلندا في الجولة الأخيرة، صباح السبت المقبل، لتفادي الخروج المبكر للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات في كأس العالم 2026.