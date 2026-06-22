الإصابة تنهي مشوار شلوتربيك مبكرا

يغيب نيكو شلوتربيك، مدافع المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، عن بقية مباريات «المانشافت» في كأس العالم 2026، بسبب إصابة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر، وفقًا لما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، الإثنين.

وأوضح الاتحاد الألماني أنَّ الفحوصات التي خضع لها لاعب بوروسيا دورتموند، الأحد، أظهرت تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل الأيسر، وذلك بعد إصابته خلال فوز ألمانيا على ساحل العاج 2ـ1، السبت الماضي.

وقال يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني: «سنفتقد شلوتي كثيرًا داخل الملعب. كان بإمكان هذه البطولة أن تكون بطولته».

وشكَّل شلوتربيك، صاحب الـ26 عامًا، و29 مباراة دولية، إلى جانب جوناثان تاه، ثنائي قلب الدفاع الأساسي للمنتخب الألماني منذ بداية البطولة، كما سجَّل أول أهدافه الدولية خلال الفوز على كوراساو 7ـ1 في الجولة الأولى.

ومن المتوقع أن يفتح غيابه الباب أمام أنتونيو روديجر للعودة إلى التشكيلة الأساسية، بينما يملك ناجلسمان خيارات أخرى تتمثل في فالديمار أنتون، ومالك تياو.

وضمن المنتخب الألماني تأهله إلى دور الـ32 بعد فوزه في أول مباراتين، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، الخميس المقبل، في إيست راذرفورد.