الأربعاء.. توزيع جوائز مهرجان الدوحة

توزع جوائز الدورة الـ 38 لمهرجان الدوحة المسرحي بحفل ختام على مسرح «قاعة دخان»، الأربعاء، في مبنى وزارة الثقافة القطرية.

ويشمل برنامج المهرجان ندوات تطبيقية للعروض المتنافسة، يشارك فيها عدد من النقاد والمتخصصين، كما يصدر مركز شؤون المسرح «كتاب المهرجان السنوي» الذي يشمل أبرز ​الأنشطة والفعاليات ​التي نظَّمها خلال العام المنقضي.

ودشَّن المهرجان، الأحد، بمشاركة ثلاثة عروض فقط مقارنة بعشرة عروض في العام السابق.

والعروض المشاركة هي مسرحية «تحت الأنقاض» ‌لفرقة الدوحة المسرحية ‌من تأليف ​ياسر ‌الحسن ⁠وإخراج ​فالح فايز، ⁠و«المدينة الفاصلة» لفرقة قطر المسرحية من تأليف طالب الدوس وإخراج محمد يوسف الملا، و«الهير الأسود» لفرقة الوطن المسرحية من تأليف وإخراج ⁠شعيل الكواري.

وقال عبد الرحيم الصديقي، مدير مركز شؤون المسرح، في بيان، إنَّ «القيمة الحقيقية للمهرجانات الثقافية لا تقاس ⁠بكم ⁠المشاركات، بل بقدرتها على الاستمرار والحفاظ على موعدها مع الجمهور والمبدعين».