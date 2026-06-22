الجولة الثانية.. الأخضر 6 هزائم و17 هدفا

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نتائج متواضعة في الجولة الثانية من كؤوس العالم، منذ مشاركته الثانية حتى الأخيرة الأحد في أمريكا.

ولعب الأخضر في الجولة الثانية للمونديال 7 مرات، انتصر مرة وحيدة وتلقى 6 هزائم دون أي تعادل.

الأخضر سجَّل هدفين فقط، واستقبلت شباكه 17 هدفًا بمتوسط يفوق الهدفين في المباراة الواحدة.

البداية كانت بفرحة يتيمة في مونديال أمريكا 1994، عندما أسقط الأخضر منتخب المغرب 2ـ1، في مباراة بقيت العلامة المضيئة الوحيدة للجولة الثانية في تاريخه الكروي.

بعدها انقلبت الآية، في فرنسا 1998 اصطدم الأخضر بمضيف البطولة وتلقى رباعية نظيفة 0ـ4 .

وتكرر المشهد في ألمانيا 2006 بالخسارة 0ـ4 أمام أوكرانيا، قبل أن يعيد الإسبان سيناريو الرباعية في مونديال 2026 بالنتيجة نفسها 0ـ4.

في كوريا واليابان 2002 خسر من الكاميرون 0ـ1، وفي روسيا 2018 سقط أمام أوروجواي 0ـ1.

في قطر 2022 تلقى الأخضر هزيمة 0ـ2 من بولندا بعد فرحة الفوز التاريخي على الأرجنتين في الجولة الأولى.