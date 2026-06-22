دالاس.. ذاكرة المعاناة ونهاية الأسطورة

في يونيو من عام 1994 وصل المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم إلى دالاس، المدينة التابعة لولاية تكساس الأمريكية، يحمل آمال تحقيق كأس العالم للمرة الثالثة.

يضم منتخب «بلاد الفضة» آنذاك، مجموعة من النجوم، يتقدمهم الراحل الكبير دييجو أرماندو مارادونا، الذي كان يُمني النفس بتحقيق اللقب بعد خسارته 1990، أمام ألمانيا 1ـ0.

وفي 1994 بدا كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، فاز المنتخب المُلقب بـ«التانجو» على اليونان برباعية، ثم تجاوز نيجيريا 2ـ1، قبل السقوط أمام بلغاريا 2ـ0، ليصعد وصيفًا برصيد ست نقاط، خلف نيجيريا المتصدرة بالرصيد ذاته، وظهر مارادونا بصورة أعادت إلى الأذهان نجم الأرجنتين الذي قاد بلاده إلى لقب 1986.

لكن ما حدث بعد مواجهة نيجيريا غيّر مسار البطولة بالكامل، بعدما خضع مارادونا لفحص منشطات روتيني، قبل أن تظهر النتائج بوجود مادة «الإيفيدرين» المحظورة.

وخلال ساعات قليلة تحولت الأرجنتين من الحديث عن التأهل، وحسابات المنافسة على اللقب، إلى متابعة الأخبار الصادرة من مقر الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» واللجان الطبية.

‏وشهدت آخر مباراة بدور المجموعات المفاجأة الكبرى، اقتربت إحدى الطبيبات من مارادونا أثناء وجوده على أرض الملعب وأمسكت بيده، فعرف أنه قد تمت خيانته، خضع لفحص المنشطات وبعدها تم إعلان شطبه، قبل أن تخرج الأرجنتين من دور الـ16.

وأمام عدسات الكاميرات، تحدث مارادونا بكلمات بقيت عالقة في ذاكرة تلك الليلة التي كانت مختلفة تمامًا، إذ ظهر الأسطورة بوجه مرهق وصوت مثقل بالحزن، وبعيدًا عن الصورة التي عرفه بها العالم، قائدًا لا يهتز، قائلًا: «وعدت أولادي ألا أبكي، لكني لا أستطيع، خانوني وغدروا بي. أشعر وكأنهم بتروا ساقي»، كانت لحظة سقوط قاسية لبطل اعتاد مواجهة الخصوم داخل الملعب، لكنه وجد نفسه هذه المرة في معركةٍ لم يستطع الانتصار فيها.

وبينما كان مارادونا يستعد لمغادرة أمريكا، كانت الأرجنتين تتأهب لخوض ما تبقى من البطولة من دون قائدها، إذ خسر المنتخب لاحقًا أمام بلغاريا، ثم ودّع المونديال من دور الـ16 أمام رومانيا، في بطولة يرى كثير من الأرجنتينيين أنها فقدت اتجاهها منذ اللحظة التي خرج فيها مارادونا من المشهد.

ومنذ ذلك الصيف، ارتبط اسم دالاس بواحدة من أكثر الذكريات إيلامًا في تاريخ الكرة الأرجنتينية، وفي كل مرة يعود المنتخب إلى المدينة، تعود معه قصة مارادونا، اللاعب الذي دخلها نجمًا يحلم بلقب جديد، وغادرها بقرار إيقاف أنهى آخر ظهور له في كأس العالم.

ومساء الإثنين، وبعد 32 عامًا، تعود الأرجنتين إلى دالاس لمواجهة النمسا في كأس العالم 2026.. تغيرت الأسماء والوجوه والأجيال، لكن المدينة ما زالت تحتفظ بمكانة خاصة في الذاكرة الأرجنتينية، لأنها كانت المسرح الأخير لفصل مارادونا المونديالي، والقصة التي لا تزال تُروى كلما عادت الأرجنتين إلى هنا.