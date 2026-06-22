أنتونيللي يحثّ مرسيدس على حل مشاكل الموثوقية

دعا الإيطالي كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس، مسؤولي الفريق إلى حل مشاكل الموثوقية المستمرة، وذلك بعد خسارته نقاطًا مهمة في معركة البطولة، بسبب عطل ميكانيكي في جائزة برشلونة.

وقال أنتونيللي، في تصريحات صحافية، نقلها موقع «موترسبورت» العالمي، المختص برياضة المحركات، الإثنين: «المشاكل التي واجهناها مخيبة للآمال بالطبع، لكن هذه الأمور تحدث، حدث ذلك لجورج في كندا، وهذه المرة حدث لي أنا، كفريق، يجب أن نتغلب على مشاكل الموثوقية هذه لأننا خسرنا نقاطًا مهمة جدًّا، خاصة في العام الأول من القوانين، ليس من السهل دائمًا تحقيق موثوقية مثالية».

وأضاف السائق الإيطالي: «أعتقد أنَّ وحدة الطاقة الخاصة بنا تنافسية بشكل لا يصدق، لكن الموثوقية بالتأكيد ليست الجانب الذي نتفوّق فيه، مع ذلك، كما قلت، هذه الأمور تحدث وليست خطأ أحد، الآن لدينا فترة راحة وبعدها سنتوجه إلى النمسا».

ولدى سؤاله عن إمكانية وصول أجزاء جديدة إلى النمسا الأسبوع المقبل، تابع أنتونيللي: «سعيد بوتيرة التطوير داخل الفريق، أعتقد أننا نجلب أجزاءً جديدة إلى كل سباق. أشعر أنَّ الفريق يقدم عملًا مذهلًا والسيارة قوية جدًّا. اكتسبنا زخمًا رائعًا، وما حدث في إسبانيا يبدو وكأنه مجرد عثرة صغيرة. الأهم هو أن ننهض مجددًا ونعود أقوى».

ووصل أنتونيللي، الذي يعيش فترة قوية في موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، إلى إسبانيا وهو يحمل سلسلة من خمسة انتصارات متتالية، عادل فيها الرقم الأفضل في مسيرة لويس هاميلتون، لكن النجم الإيطالي الصاعد انسحب من سباق في مراحله الأخيرة، بسبب مشكلة في البطارية، ما قلص تقدمه في صدارة البطولة إلى 41 نقطة.