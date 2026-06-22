لوروا يقود الكونغو

اختار الاتحاد الكونغولي المخضرم الفرنسي كلود لوروا «78 عامًا»، لتولي قيادة المنتخب الأول لكرة القدم، في مهمة تهدف إلى قيادة «الشياطين الحمر» للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2027 عقب فشلهم في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، وفقًا لما أعلنه الاتحاد المحلي، الإثنين.

ويمثّل المنصب أول تجربة تدريبية للمدرب الفرنسي منذ رحيله عن توجو عام 2021، والثانية له مع الكونغو الذي سبق له الإشراف عليه بين موسمي 2013 و2015.

وقال الاتحاد الكونغولي، في بيان، إنَّ وزارة الرياضة استضافت مراسم التوقيع الرسمي لعقد لوروا بصفته مستشارًا رياضيًّا خبيرًا ومدربًا للمنتخب.

ويُعد لوروا من أكثر المدربين خبرة في القارة الإفريقية، إذ سبق له تدريب منتخبي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مناسبتين لكل منهما، إضافة إلى السنغال وغانا وتوجو.

وخلال ولايته الأولى، قاد المدرب المكنّى بـ«الساحر الأبيض» منتخب الكونغو إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2015، وهو أفضل إنجاز لـ«الشياطين الحمر» في البطولة منذ عام 1974.

وأحرز لوروا لقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الكاميرون موسم 1988.

وسيساعده في مهمته الجديدة المدافع الدولي السنغالي السابق عمر داف، الذي سيتولى منصب المدرب المساعد.

ويسعى منتخب الكونغو للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ نسخة 2015، بعدما غاب عن النسخ الخمس الأخيرة من المسابقة القارية.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، المقررة تنظيمها في تنزانيا وكينيا وأوغندا، منتخب الكونغو في مجموعة تضم الكاميرون وجزر القمر وناميبيا.