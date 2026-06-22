سويد: لاعبو الأخضر بلا طموح

ولد في خميس مشيط قبل 62 عامًا، وتحديدًا في 1964، نشأ عاشقًا لكرة القدم في الحواري، وبدأ مشواره الكروي في نادي ضمك، قبل الانتقال إلى صفوف الاتحاد، الذي شكَّل له تحوّلًا جذريًّا، إذ عرف معه البطولات، حتى وصل إلى قائمة المنتخب السعودي. حقق مع الاتحاد العديد من الإنجازات، منها كأس الملك وكأس ولي العهد، إضافة إلى إنجاز شخصي يتمثل في حصوله على لقب هداف الدوري عام 1985، بعد تسجيله 17 هدفًا، كما سجَّل اسمه ضمن قائمة الأخضر السعودي التي حققت كأس آسيا 1988 في قطر، وكذلك وصافة دورة الألعاب الآسيوية في سول.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار محمد سويد، الدولي السابق، يتحدث عن مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، والأسباب التي أدت إلى خسارة الأخضر برباعية أمام إسبانيا، ومدى قوة الرأس الأخضر في مواجهة الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

01

تعثر المنتخب السعودي برباعية أمام إسبانيا.. كيف شاهدت هذه المواجهة؟

حقيقة المنتخب السعودي خيَّب الآمال أمام إسبانيا، بسبب سوء تدبير من اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، وكذلك سوء جودة في اللاعبين.

02

ماذا تقصد بسوء جودة اللاعبين؟

جميع اللاعبين في المنتخب السعودي يلعبون بشكل خاطئ، أمام إسبانيا لعبنا بثمانية مدافعين ضد منتخب قوي، و«الماتادور» لا يعتمد على رأس حربة صريح، بل يلعب بأسلوب هجومي من جميع الأطراف. كنت أتمنى الزج باللاعب محمد كنو بدلًا من عبد الله الخيبري، الذي حصل على جميع الفرص.

03

هل أصبح تأهل الأخضر إلى النهائيات إنجازه الوحيد؟

التأهل مرحلة غير مهمة، نحن نحتاج إلى منتخب يلعب كرة قدم حقيقية وممتعة، كرة القدم لغة واحدة في كل أنحاء العالم، لكن السؤال: كيف نصنع منتخبًا يلعب بلغة واحدة؟ جميع لاعبي الأخضر لا يملكون الطموح الكافي، ولا يوجد لاعب يرغب في تقديم شيء أو إظهار لمحة فنية تشير إلى أنه لاعب كرة قدم مميز. طريقة اختيار لاعبي الأخضر قديمة جدًّا، والأسماء مكررة، ونظهر بالنتائج نفسها وبخيبات الأمل ذاتها في كل مونديال.

04

إجمالا كيف تقيّم عمل اليوناني جورجيوس دونيس حاليًّا مع الأخضر؟

أعتقد أنَّ اليوناني جورجيوس دونيس كان خيارًا اضطراريًّا أكثر من كونه استراتيجيًّا، الاتحاد السعودي لكرة القدم اضطر إلى الاستعانة بخدماته بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد لضيق الوقت، وكذلك لمعرفته المسبقة باللاعبين ونجاحاته التدريبية المحدودة مع الأندية التي قادها في الدوري السعودي، كما أنَّ تدريب المنتخبات يختلف تمامًا عن الأندية، ففي المنتخبات لا يوجد مجال كبير للتعويض.

05

نصيحة تقدمها للاعبين بعد خسارة إسبانيا؟

الكرة في ملعبكم، أنتم تمثلون السعودية، عليكم مسؤولية كبيرة للدفاع عن اسم الوطن وتاريخه الكروي، استفيدوا من خبراتكم السابقة، ركزوا، كل مباراة على حدة، قدّموا أقصى ما لديكم داخل الملعب، قاتلوا على كل كرة، كونوا أكثر تركيزًا في الكرات الثابتة، والركلات الركنية، ومصيدة التسلل، تجنبوا البطاقات غير الضرورية، الأهم أن تلعبوا بثقة وتستمتعوا بكرة القدم أنتم تمثلون بلادكم.

06

أين تجد نقاط الضعف في الأخضر السعودي؟

أي منتخب يريد المنافسة على مستوى عالٍ لا بد أن يكون لديه عمود فقري قوي، الأخضر حاليًّا يفتقد إلى العناصر الأساسية، إذ يجب أن يكون لديه حارس استثنائي قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، كما نفتقد إلى المدافع القائد الذي يدير إيقاع الخط الخلفي، إضافة إلى لاعب محور قادر على الربط بين الدفاع والوسط، والأخضر لا يملك المهاجم الهداف الحاسم كما كان الحال مع نجوم كرة القدم السعودية السابقين.

07

لدينا مواجهة حاسمة أمام الرأس الأخضر.. كيف ترى مستواه وهو يشارك للمرة الأولى في المونديال؟

منتخب الرأس الأخضر يخوض تجربة مهمة وجديدة له في نهائيات كأس العالم ويمثل المدرسة الإفريقية المعروفة بالقوة والصلابة البدنية والسرعة، وجود مدارس كروية مختلفة في مجموعتنا يجعل المنافسة معقدة للغاية، ويمنح كل مباراة طابعًا مختلفًا، لكن يتطلب من الأخضر السعودي الاستعداد التام لهذا المنتخب القوي.

08

ما مدى تأثير دوري روشن السعودي على المنتخب؟

دوري روشن السعودي قوي، ونحن نعلم جيدًا أننا نملك دوريًّا ممتعًا وتنافسيًّا، لكن للأسف لا نملك عددًا كافيًا من اللاعبين الجيدين.