ماركيتا.. رفضت الفحوص وأُوقفت 4 أعوام

أُوقفت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، لاعبة التنس، المتوجة بلقب بطولة «ويمبلدون» عام 2023، الإثنين، مدة أربعة أعوام، على خلفية رفضها الخضوع لفحص منشطات.

ورفضت ماركيتا تقديم عينة، عندما أبلغها أحد مسؤولي مكافحة المنشطات بضرورة الخضوع لاختبار خارج إطار المنافسات في منزلها، خلال ديسمبر 2025.

وأوضحت اللاعبة التشيكية «26 عامًا» أن الضغوط النفسية، وتدهور حالتها الذهنية، أثّرا في قدرتها على اتخاذ القرار الصحيح، مشيرة إلى أن لديها مخاوف تتعلق بسلامتها الشخصية.

وبيّنت اللاعبة التشيكية عبر حسابها الشخصي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أبريل الماضي، أنها شعرت بالخوف عندما اقترب مفتش المنشطات من بابها في وقت متأخر من المساء، قائلة: «من دون التعريف عن هويته بشكل صحيح، أو اتباع البروتوكول، في تلك اللحظة كان الأمر يتعلق بالشعور بالأمان، وليس بتجنب أي شيء».

وأخذت هيئة تحكيم مستقلة في الاعتبار الدفوع، التي قدّمتها التشيكية، إضافة إلى شهادة المسؤول عن مكافحة المنشطات، الذي حاول إجراء الفحص.

وخلصت الهيئة إلى أن الأدلة المقدمة لا تقدّم أي مبرر مقنع لرفض المصنفة 122 عالميًا الخضوع لاختبار المنشطات.

وأكدت كارين مورهاوس، المديرة التنفيذية للوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب، أن عملية الفحص قد تكون غير مريحة، وتشكّل عبئًا إضافيًا على اللاعبين واللاعبات في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهونها، لكنها إجراء ضروري لحماية نزاهة المنافسة، مضيفة: «سلامة ورفاهية اللاعبات ومفتشي الفحص مهمة جدًا بالنسبة لنا، جميع المفتشين مدربون تدريبًا جيدًا ومحترفون، كما أن المرافق، أو الشاهد في عملية الفحص، يكون دائمًا من جنس اللاعب نفسه، يحمل المفتشون بطاقات تعريف في جميع الأوقات، ويمكن للاعبات التحقق من هوياتهم بطرق أخرى إذا راودهن أي شك».

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة ماركيتا في 21 يونيو 2030.

وخلال فترة الإيقاف، يُمنع على التشيكية المشاركة أو التدريب أو حضور أيّ حدث ينظمه أو يعتمده الاتحاد الدولي لكرة المضرب، أو رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب «دبليو تي ايه»، أو رابطة اللاعبين المحترفين «ايه تي بي»، أو بطولات الجراند سلام، أو أي اتحاد وطني.

وستنظر ماركيتا في الحكم قبل أن تقرر ما إذا كانت ستستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، حسبما أفاده يان إكسنر، محاميها، الذي قال: «طلبت مني ماركيتا، وأريد أن أحترم رغبتها، الامتناع عن التعليق على الأمر في هذه المرحلة، بشكل أساسي، عندما نحصل على الحكم، سنقرأ التفسير ونقرر بشأن الإجراء الإضافي، سواء كنا سنستأنفه أم لا، لكن بداية أريد استشارتها ولا أريد التكهن بشأن خطوات أخرى، أريد أن أحترم رغبة ماركيتا، ولا أريد الخوض في التفاصيل».

وفازت ماركيتا بثلاثة ألقاب على المستوى الاحترافي، ودخلت التاريخ عام 2023 عندما أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تتوج بلقب فردي السيدات في بطولة «ويمبلدون»، بعد فوزها على التونسية أُنس جابر في النهائي بمجموعتين من دون رد.

ووصلت اللاعبة التشيكية إلى نهائي «رولان جاروس» عام 2019، وخسرت أمام الأسترالية آشلي بارتي، وأحرزت الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2021.

وبلغت ماركيتا أفضل تصنيف في مسيرتها باحتلالها المركز السادس عالميًا عام 2023، في حين خاضت مباراتين فقط في جولة المحترفات خلال العام الجاري، وانسحبت من دورة أديلاييد، يناير الماضي، بسبب إصابة في الكتف.