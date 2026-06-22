مالاجو يقود الاتحاد الإيطالي بـ68% من الأصوات

أُنتخب الإيطالي جيوفاني مالاجو، رئيس للجنة الأولمبية الإيطالية، واللجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو ـ كورتينا الشتوي 2026، السابق، الإثنين، رئيسًا جديدًا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في ظل أزمة يعيشها المنتخب «الأزرق» بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم المنظمة حاليًا للمرة الثالثة تواليًا.

وجاء انتخاب مالاجو خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد، التي عُقدت بفندق كبير في روما العاصمة، وحصل على 68.58 في المئة من الأصوات، مقابل 29.17 في المئة لمنافسه جانكارلو أبيتي، ممثل كرة القدم الهواة، ورئيس الاتحاد بين عامي 2007 و2014.

ويخلف مالاجو في المنصب جابرييلي جرافينا، الذي شغل الرئاسة منذ 2018، قبل أن يقدّم استقالته عقب خسارة المنتخب الإيطالي في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026 أمام البوسنة والهرسك «1ـ1 بعد التمديد، 1ـ4 بركلات الترجيح» في 31 مارس الماضي.

ويُعد مالاجو، البالغ من العمر 67 عامًا، من أبرز الشخصيات الرياضية في إيطاليا خلال العقدين الأخيرين، وهو لاعب سابق في كرة الصالات، وشارك في تنظيم عدة أحداث رياضية كبرى في إيطاليا، وكذلك ترشيح روما، الذي تم التخلي عنه في عام 2016، لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وتولى مالاجو رئاسة اللجنة الأولمبية الإيطالية بين 2013 و2025، وقاد لجنة تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية.

وقبل إعلان ترشحه رسميًا، حظي اسمه بدعم واسع داخل كرة القدم الإيطالية، خاصة من أندية دوري الدرجة الأولى والثانية، إضافة إلى روابط اللاعبين والمدربين التي تمثل 54 في المئة من الأصوات.

وينتظر الرئيس الجديد عددًا من الملفات المعقدة، أبرزها اختيار مدرب جديد للمنتخب خلفًا لجينارو جاتوزو، مع ترجيحات بعودة روبرتو مانشيني، الذي سبق أن قاد «الأتزوري» بين 2018 و2023.

ويواجه مالاجو تحديات تتعلق بإصلاح منظومة تكوين اللاعبين الشباب، التي تُحمَّل مسؤولية تراجع المنتخب وغيابه عن ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، بجانب ملف كأس أوروبا 2032، الذي ستنظمه إيطاليا بالشراكة مع تركيا، في ظل أزمة البنية التحتية، وتدهور الملاعب الإيطالية.